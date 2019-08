7. August 2019, 18:37 Uhr Lufthansa mit fünf neuen Zielen Direkt nach Bangalore

Langstrecken-Angebot von München aus wird deutlich erweitert

Das Langstrecken-Angebot am Münchner Flughafen soll 2020 noch einmal deutlich ausgebaut werden - neben der indischen Millionenmetropole Bangalore nimmt die Lufthansa vier neue Ziele in den USA auf. Start ist je nach Verbindung zwischen 31. März und 1. Juni 2020. Bangalore (offiziell Bengaluru), die Hauptstadt des Bundesstaats Karnataka, wird zunächst fünfmal pro Woche angeflogen - es ist nach Mumbai (Bombay) und Delhi der dritte Flughafen in Indien, der direkt mit München verbunden ist. Die Lufthansa sieht die neue Strecke als Stärkung des Asien-Drehkreuzes MUC. Die USA zählen hingegen schon seit längerem zu den am häufigsten angeflogenen Interkontinental-Destinationen von München aus. 2020 kommen noch Seattle im nordwestlichen Bundesstaat Washington und Detroit in Michigan hinzu - dorthin startet, wie übrigens auch nach Bangalore, der neue Airbus 350. Die Lufthansa-Tochter Eurowings ergänzt ihr Programm durch Las Vegas in Nevada und Orlando in Florida. Der Flugplan nach Übersee war erst für den aktuellen Sommerflugplan um Charlotte und Dallas (beide American Airlines) ergänzt worden. Die Lufthansa fliegt seit diesem Sommer nach Osaka, Bangkok und Singapur und hat die bestehenden Verbindungen nach Seoul und Chicago aufgestockt.