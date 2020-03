Beim Zusammenstoß zweier Polizeiautos sind sechs Menschen verletzt worden, eine Person schwer. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Ludwig-, Ecke Von-der-Tann-Straße. Verwickelt war auch ein drittes Auto, es gehört einer Car-Sharing-Firma. Es wurde, wie auch die Polizeiwagen, schwer beschädigt.

Die beiden Polizeifahrzeuge, ein BMW-Streifenwagen der Inspektion 11 in der Altstadt und ein VW-Bus der Inspektion am Hauptbahnhof, waren kurz nach 16 Uhr laut einer Sprecherin des Präsidiums jeweils auf Einsatzfahrt und mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Warum sie auf der Kreuzung kollidierten, sodass der Polizeibus auf die Seite stürzte, war wenige Stunden nach dem Unfall noch nicht klar. Bei dem schwer Verletzten handelt es sich um einen Polizeibeamten, er schwebte nicht in Lebensgefahr. Auch die leichter Verletzten - drei Männer, zwei Frauen, darunter die beiden Insassen des Car-Sharing-Wagens - kamen in Krankenhäuser.

Im Einsatz waren zahlreiche Polizisten, die den Unfall aufnahmen, die Kreuzung weitgehend sperrten und den Verkehr regelten, sowie die Feuerwehr, die sich darum kümmerte, den ausgelaufenen Treibstoff zu binden.