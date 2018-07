29. Juli 2018, 18:38 Uhr Lieferwagen stürzt um Radfahrer im Glück

Radeln kann gefährlich sein - das hat am Samstag eine Familie an der Lochhausener Straße erfahren, glücklicherweise mit glimpflichem Ausgang. Das Ehepaar war auf Rädern unterwegs, das Kind im Anhänger, alle warteten am Straßenrand aufs Losfahren, als ein BMW mit einem Lieferwagen kollidierte. Der stürzte um - und fiel auf die Fahrräder. Die Frau und der Mann konnten sich rechtzeitig retten, das Kind blieb unversehrt.