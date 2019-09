Die Evolution der Sterne ist das Forschungsthema der Astrophysikerin Suzanna Randall, die am Garchinger Institut tätig ist. Obwohl noch nie eine deutsche Frau ins All entsandt wurde, blieb der Weltraum für die Wissenschaftlerin immer ein Sehnsuchtsort. Im August 2017 hat Randall ihr Training für den Flug ins All im Jahr 2020 begonnen. An diesem Freitag, 20. September, referiert sie im neuen VHS-Zentrum Unterföhring am Bahnhof unter dem Titel "Die Astronautin". Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und gehört zur "Langen Nacht der VHS". Der Eintritt ist frei.