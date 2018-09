30. September 2018, 22:02 Uhr Wissenstipp Wohnbau-Klassiker

Rundgang durch die Borstei

Die Borstei in der Stadt München gilt als Klassiker der Wohnbaumodelle. An diesem Dienstag, 2. Oktober, bietet das DGB-Bildungswerk einen Rundgang durch die Borstei und das Borstei-Museum an. Die zweistündige Führung mit der Architekturhistorikerin Kaija Vossl startet um 12.30 Uhr vor der Apotheke an der Franz-Marc-Straße.