Die Adventszeit ist bestimmt von der Vorfreude aufs Weihnachtsfest. Die alten Bräuche dieser Zeit indes werden kaum noch gepflegt. Wissenswertes darüber kann man an diesem Dienstag, 24. Dezember, bei der Führung "Warten aufs Christkind" mit Martina Sepp in der Dreifaltigkeitskirche, Pacellistraße 6, erfahren. Es geht um Rauh- und Losnächte, ums Ansingen und Anblasen, um Krampus und Krippenjackl. Die Veranstaltung des Münchner Bildungswerks in der Reihe "Der etwas andere Münchner Adventskalender" beginnt um 15 Uhr.