26. Juli 2018, 22:21 Uhr Wissenstipp Tierische Nachbarn

Vortrag über Kleinsäuger in der Stadt

Dass Igel, Mäuse und sogar Steinmarder, Füchse und Hermeline sich in der Großstadt niederlassen, das hat ein Forschungsprojekt der TU München gezeigt, indem es verschiedene Kleinsäuger im städtischen Lebensraum aufspürte. "Kennen Sie Ihre tierischen Nachbarn - Kleinsäuger in der Stadt?", so lautet der Titel des Vortrags, den Jana Holler an diesem Samstag, 28. Juli, im LBV-Naturschutzzentrum, Klenzestraße 37, hält. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Einlass ist von 17.30 Uhr an.