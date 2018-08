2. August 2018, 22:12 Uhr Wissenstipp Sommers Kolumnen

Das Leben in der Stadt auf treffende Weise dokumentiert

Er war ein typisch grantelnder Münchner. Als Autor hat Sigi Sommer das Leben in der Stadt auf treffende Weise dokumentiert. Unter der Überschrift "Sommersprossen" liest Rüdiger Hacker an diesem Samstag, 4. August, im Metropoltheater, Floriansmühlstraße 5, aus Sommers in der Münchner Abendzeitung erschienenen Blasius-Kolumnen. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr und wird musikalisch von der Saxofonistin Gabriele Wahlbrink begleitet.