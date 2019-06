26. Juni 2019, 22:25 Uhr Wissenstipp Solidarisches Prinzip

Seit 150 Jahren gibt es das Wege- und Hüttennetz des Alpenvereins. Eine Gesprächsrunde über das besondere Modell

Das Wegenetz und die Schutzhütten des Alpenvereins funktionieren nach solidarischem Prinzip, das sich seit mittlerweile 150 Jahren bewährt hat. Um dieses alternative Modell jenseits marktkonformer Strukturen geht es in der Gesprächsrunde mit Monika Schnitzer, Bernd Siebenhüner und Roland Stierles unter dem Titel "Alpenvereinskultur - eine andere Ökonomie?" an diesem Donnerstag, 27. Juni, in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Alfons-Goppel-Straße 11. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.