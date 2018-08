5. August 2018, 22:03 Uhr Wissenstipp Rätsel und Spiele

Kinder können den Kirchheimer Baumlehrpfad erkunden

Mit Rätseln und Spielen können Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren beim Kirchheimer Ferienprogramms an diesem Mittwoch, 8. August, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr den Kirchheimer Baumlehrpfad erkunden. Begleitet werden sie von einem Team des Umweltamtes, wobei auch das Spielen nicht zu kurz kommt. Zum Schluss wird auf dem Abenteuerspielplatz gemeinsam gegrillt. Treffpunkt ist am Jugendzentrum an der Hauptstraße 30 a. Näheres zu Kosten und Anmeldung ist unter www.kirchheim.feripro.de zu erfahren.