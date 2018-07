27. Juli 2018, 22:43 Uhr Wissenstipp "Pause (prelude)

Regeneration, Stillstand und Ruhe stehen im Mittelpunkt der vom Künstlerverbund im Haus der Kunst konzipierten Ausstellung

Regeneration, Stillstand und Ruhe stehen im Mittelpunkt der vom Künstlerverbund im Haus der Kunst konzipierten Ausstellung "Pause (prelude)", die noch bis zum diesem Sonntag, 29. Juli, in der Südgalerie des Hauses an der Prinzregentenstraße 1 läuft. Zu sehen sind 25 künstlerische Positionen zu dem Thema. Für diesen Samstag, 28. Juli, laden die Veranstalter von 11 bis 17 Uhr zu einem Symposium ein, in dem das Phänomen der Pause sowohl aus der Perspektive des Kunstproduzenten als auch des Rezipienten beleuchtet wird. Näheres ist unter www.kvhdk-muc.de zu erfahren.