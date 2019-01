27. Januar 2019, 22:00 Uhr Wissenstipp Nietzsche erleben

Vortrag in der Seidlvilla, Podiumsgespräch im Gasteig

Um "Die Gründung der ersten Nietzsche-Gesellschaft in München 1919 im Geiste Europas" geht es an diesem Montag, 28. Januar, bei einem Vortrag von Elke Wachendorff in der Seidlvilla am Nikolaiplatz 1 b. Die Veranstaltung in der Reihe "Die Nietzsche-Gesellschaft in München 1919-1929" beginnt um 19 Uhr. Von 20 Uhr an führen Stefan Winter und Hermann Schlüter im Gasteig an der Rosenheimer Straße 5 ein Podiumsgespräch zum Thema "Friedrich Nietzsche - Die fröhliche Wissenschaft" in der VHS-Reihe "Friedrich Nietzsches philosophische Hauptwerke".