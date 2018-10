16. Oktober 2018, 21:47 Uhr Wissenstipp "MAN - Erfolg durch Wandel"

Die wechselvolle Entwiclung des MAN-Konzerns

Der MAN-Konzern ist ein auf unterschiedlichen Geschäftsfeldern aktives Unternehmen mit Tradition, dessen Wurzeln sowohl im Ruhrgebiet wie in Süddeutschland liegen. Heute ist MAN in München beheimatet. Unter dem Titel "MAN - Erfolg durch Wandel" erläutert Henning Stibbe in der Reihe "Unternehmen und Wirtschaft - ihre Geschichte in München" an diesem Mittwoch, 17. Oktober, die wechselvolle Entwicklung des Konzerns. Die Veranstaltung des Zentrums Seniorenstudium beginnt um 16.15 Uhr im Hörsaal A 140 der Ludwig-Maximilans-Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1.