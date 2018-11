6. November 2018, 22:20 Uhr Wissenstipp Märkte im Wandel

Die Entwicklung der Musikindustrie, ihre Chancen und potenzielle neue Einnahmequellen - darum geht es im Vortrag von Tim Renner, Berlins ehemaligen Kultursenator, am Donnerstag, 8. November, 19.30 Uhr, in der Kranhalle im Feierwerk, Hansastraße 39-41. Der Musikproduzent erklärt Streamingdienste und die Märkte in Deutschland und Japan, in denen sich der Wandel auffällig langsamer vollzieht als im Rest der Welt. Anmeldung für die Veranstaltung unter pop@feierwerk.de.