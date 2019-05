28. Mai 2019, 22:29 Uhr Wissenstipp Kunst im Rahmen

Ausstellung in der Volkshochschule Obergiesing

Der Künstler vereint in seiner Objekt- und Fotokunst Gewachsenes und Gestaltetes, Unabsichtliches und Absichtliches. Die Ausstellung "Kunst im Rahmen - Feinkost von Bernhard Claus Sander" ist noch an diesem Mittwoch, 29. Mai, von 9 bis 17 Uhr an der Volkshochschule Obergiesing, Severinstraße 6, zu sehen. Der Eintritt ist frei.