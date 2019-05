24. Mai 2019, 22:06 Uhr Wissenstipp Komponistenporträt

Der dänische Komponist Bent Sørensen in der Pinakothek der Moderne

In der Reihe "Komponistenporträt" in der Pinakothek der Moderne an der Barer Straße 40 in München steht an diesem Samstag, 25. Mai, der dänische Komponist Bent Sørensen im Mittelpunkt. Das Konzert mit seinen Werken beginnt um 22 Uhr. Davor, um 21 Uhr, gibt es ein Einführungsgespräch mit dem Komponisten. Bereits von 20 Uhr an können die Besucher außerdem an einer Nachtführung zu Werken zeitgenössischer Künstler teilnehmen.