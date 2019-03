18. März 2019, 21:36 Uhr Wissenstipp Kein Hass, keine Reue

Schauspieler Stefan Hunstein liest "Meine Psyche - Werden, Leben und Erleben"

"Ich bekam den Befehl und hatte ihn durchzuführen. Ich habe die Juden nie gehasst. Ein Gefühl wie Hass ist mir fremd. Gefühle wie Reue oder Schuld auch." So steht es in den Aufzeichnungen, die Rudolf Höß, Leiter des Konzentrationslagers Auschwitz, 1947 kurz vor seiner Hinrichtung niederschrieb. An diesem Dienstag, 19. März, liefert der Schauspieler Stefan Hunstein mit der Lesung "Meine Psyche - Werden, Leben und Erleben" einen Einblick in die Gedankenwelt des KZ-Kommandanten. Die in Kooperation mit der VHS Nord organisierte Veranstaltung in der Stadtbücherei Garching, Bürgerplatz 11, beginnt um 19.30 Uhr. Kostenlose Karten können unter t 320 89-211 reserviert werden.