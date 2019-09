Artikel per E-Mail versenden

Mit dem Einzug der großen Warenhäuser in die Wirtschaftswelt haben die Städte sich im 19. Jahrhundert verändert. Denn die prunkvollen Gebäude dominierten nicht nur das Konsumverhalten der Bürger sondern auch das architektonische Bild. Viele der jüdischen Eigentümer der alten Warenhäuser indes wurden später Opfer des Nationalsozialismus. "Kaufrausch und Konsum. Münchner Warenhäuser" ist der Titel der Führung des Münchner Bildungswerks an diesem Dienstag, 17. September. Treffpunkt für die Veranstaltung mit Ruth Lobenhofer ist um 15 Uhr am Fischbrunnen auf dem Marienplatz.