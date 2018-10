23. Oktober 2018, 22:02 Uhr Wissenstipp Hollywood und die Nazis

"Hollywood goes to War - Moralische Aufrüstung im Film" ist der Titel einer VHS-Filmreihe, die an diesem Mittwoch mit einem Einführungsvortrag des Filmwissenschaftlers Alexander Schwarz beginnt

"Hollywood goes to War - Moralische Aufrüstung im Film" ist der Titel einer VHS-Filmreihe, die an diesem Mittwoch, 24. Oktober, mit einem Einführungsvortrag des Filmwissenschaftlers Alexander Schwarz beginnt. Dabei geht es um die Mobilisierung der amerikanischen Gesellschaft, den Kampf gegen den Nationalsozialismus aufzunehmen. Im Bild US-Schauspieler, die 1938 den Boykott von Nazi-Deutschland fordern. Die Veranstaltung im Bildungszentrum an der Einsteinstraße 28 beginnt um 19 Uhr. Das Filmprogramm ist unter www.mvhs.de/programm/aktuelle-angebote/hollywood-goes-to-war/ zu finden.