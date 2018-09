27. September 2018, 22:12 Uhr Wissenstipp Hoch hinaus

Wie die Nähe zu den Bergen die Stadt München geprägt hat, erläutert Historiker Thomas Lindner in einer Führung durch das Alpine Museum auf der Praterinsel

"München als Bergsteigerstadt" - so lautet der Titel einer Veranstaltung im Alpinen Museum, Praterinsel 5, an diesem Samstag, 29. September. Von 15 Uhr an führt der Historiker Thomas Lindner dort durch die Dauerausstellung und erläutert, wie die Stadt München durch ihre Nähe zu den Bergen geprägt ist. Karten gibt es an der Museumskasse und bei München-Ticket.