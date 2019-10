"Haus der Kulturen und Religionen München" ist der Titel des Projekts. Bei einer Tagung zum Thema "Häuser der Religionen - Visionen, Formate, Erfahrungen" am Donnerstag, 24. Oktober, von 10 Uhr an in der Evangelischen Stadtakademie, Herzog-Wilhelm-Straße 24, wird die Initiative von mehreren Vertretern anderer Häuser dieser Art erörtert. Anmeldungen werden unter t 549 02 70 oder per E-Mail an info@evstadtakademie.de entgegengenommen. Bereits am Mittwoch, 23. Oktober, gibt es eine Abendveranstaltung zum Thema im Alten Rathaussaal, Marienplatz 15. Beginn ist um 18 Uhr. Näheres zum Programm ist zu finden unter www.hdkrm.org.