Mehr über Platons Verdienst an einer Systematisierung der Wissenschaft erfahren können Interessierte bei einem Vhs-Vortrag von Markus Schütz

Unter dem Titel "Die Apologie des Sokrates: Das Erbe seines Lehrers" aus der Reihe "Platon - Große Dialoge", referiert Markus Schütz in seinem Vhs-Vortrag an diesem Montag, 3. September, im Gasteig, Rosenheimer Straße 5, EG, Raum 0115. Beginn ist um 18 Uhr. Platon entwickelte die noch junge Philosophie zu einer systematischen Wissenschaft weiter, widmete sich aber auch existenziellen Fragen: Was ist ein gutes Leben? Welches Schicksal hat die Seele nach dem Tod? Die Vortragsreihe stellt dazu die wichtigsten und schönsten Dialoge vor.