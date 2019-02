20. Februar 2019, 21:35 Uhr Wissenstipp Gedenktag

Gedächtnisveranstaltung "Weiße Rose" an der LMU

76 Jahre ist es her, dass die Geschwister Scholl und ihr Freund Christoph Probst hingerichtet wurden. Zum Gedenken an die Mitglieder der Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus "Weiße Rose" und ehemaligen Studenten der LMU findet an diesem Donnerstag, 21. Februar, 17 Uhr, eine Gedächtnisveranstaltung im Audimax der LMU, Geschwister-Scholl-Platz 1, statt. Die Rede hält Ludwig Spaenle, Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung.