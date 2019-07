28. Juli 2019, 21:33 Uhr Wissenstipp Fotograf Saul Leiter

Ausstellung im Kunstfoyer an der Maximilianstraße

Sein Interesse an der Malerei schlug sich zeitlebens auf seine fotografischen Arbeiten nieder. Obwohl der 1923 geborene amerikanische Fotograf Saul Leiter die Fotografie der Vierziger- und Fünfziger Jahre maßgeblich prägte, wurde er nach wirtschaftlicher Flaute erst spät wieder entdeckt. Die Versicherungskammer Kulturstiftung widmet dem 2013 verstorbenen Künstler im Kunstfoyer an der Maximilianstraße 53 derzeit eine Retrospektive. Die Ausstellung läuft noch bis zum 15. September und ist täglich von 9 bis 19 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. An diesem Dienstag, 30. Juli, 17.30 Uhr, führen die Kuratoren Ingo Taubhorn und Brigitte Woischnik durch die Schau.