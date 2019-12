Science Slam in der Einstein Kultur am kommenden Freitag

Die digitale Zukunft ist nicht zu leugnen, was nicht heißt, dass das, was uns da erwartet, jedem verständlich ist. Das "Zentrum Digitalisierung.Bayern" veranstaltet deshalb am Freitag, 6. Dezember, einen Science Slam, der Schlaglichter auf die "Digitale Zukunft" wirft. Die Veranstaltung in der Einstein Kultur, Einsteinstraße 42, beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt nach Anmeldung ist frei. Karten gibt es solange der Vorrat reicht unter www.zdb-science-slam.de.