28. März 2019, 22:00 Uhr Wissenstipp Die Geschichte der Gelbwesten

Der Straßenprotest in Frankreich im Institut Français

Seit November 2018 dominieren die "Gelbwesten" mit ihren Demonstrationen das innenpolitische Geschehen in Frankreich. Sie protestieren unter anderem für die Anhebung des Mindestlohns und der Renten sowie für Steuersenkungen. An diesem Freitag, 29. März, widmet sich im Institut Français an der Kaulbachstraße 13 in München der französische Soziologe Alexis Spire dem Thema. Sein Vortrag mit dem Titel "Die Geschichte hinter den Gelbwesten: Steuerprotest in Frankreich im 20. und 21. Jahrhundert" in deutscher Sprache beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.