"Der Wolf in uns Menschen oder Warum es so schwer fällt, aus der Geschichte zu lernen", Gernot Sittner, ehemaliger Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung analysiert in seinem Vortrag aktuelle Entwicklungen. Er spricht und diskutiert auf Einladung des Flüchtlingshilfevereins "Miteinander Leben" am Freitag, 31. Januar, 19.30 Uhr, im Saal der Andreaskirche, Walliserstraße 11.