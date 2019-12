Für die heiligen drei Könige war der Stern von Bethlehem so etwas wie ein Wegweiser, der sie zum eben geborenen Jesuskind führte - dem Sohn Gottes, dessen Leben und Wirken am Kreuz endete. Tatsächlich wird in der Bibel von einer Himmelserscheinung berichtet, um dessen astronomische Bedeutung es an diesem Montag, 23. Dezember, bei einer Führung in der Frauenkirche, Frauenplatz 12, geht. Die Veranstaltung des Münchner Bildungswerks mit dem Titel "Der Stern von Bethlehem aus astronomischer Sicht" mit Christine S. Botzler in der Reihe "Der etwas andere Münchner Adventskalender" beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist unter der Orgelempore.