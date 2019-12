Regina Schmeken fotografiert in Schwarz-Weiß - seit jeher und immer noch. Sie lässt sich nicht beeindrucken von der schrillen Buntheit unserer Zeit, den trügerischen Posen und Inszenierungen. Vielmehr richtet sich der Blick der Fotografin immer auf die subjektiven Augenblicke, die leicht in der Beiläufigkeit verschwinden - Gesten von Politikern und Fußballspielern genauso wie historische Momente an bedeutenden Orten. An diesem Montag, 9. Dezember, ist Regina Schmeken in der VHS-Reihe "Fotografinnen und Fotografen sprechen über ihre Arbeit" im Carl-Amery-Saal des Gasteigs, Rosenheimer Straße 5, zu Gast. Die Veranstaltung mit dem Titel "Das subjektive Objektiv" beginnt um 19 Uhr.