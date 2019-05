23. Mai 2019, 21:59 Uhr Wissenstipp Das große Zwitschern

Eine Vogelstimmen-Exkursion im Botanischen Garten

Zu einer Vogelstimmenexkursion lädt Eva Schneider an diesem Samstag, 25. Mai, in den Botanischen Garten, Menzinger Straße 65, ein. Die Führung beginnt um 9.30 Uhr. Treffpunkt ist am Gewächshauseingang. Ferngläser sind mitzubringen.