19. Oktober 2018, 21:58 Uhr Wissenstipp "Dark Eden"

An diesem Sonntag wird "Dark Eden" im Atelier Kino gezeigt.

Dokumentarfilm beschreibt die Folgen der Förderung

Öl ist Geld. Nach diesem Prinzip werden im nordkanadischen Fort McMurray auf Kosten der Umwelt und der Gesundheit der Anwohner Ölsande gefördert. Jasmin Herold und Michael Beamish, der nahe Fort McMurray aufgewachsen ist, und selbst an Krebs erkrankte, haben sich in ihrem Dokumentarfilm "Dark Eden" damit auseinander gesetzt. Sie fragen nach den Gründen, jene Risiken einzugehen, deren Folgen auch für ihr eigenes Leben bedeutsam wurde. An diesem Sonntag, 21. Oktober, 11 Uhr, wird "Dark Eden" im Atelier Kino, Sonnenstraße 12, gezeigt. Anschließend gibt es ein Gespräch mit den Regisseuren. Veranstalter sind die Evangelische Stadtakademie, die Bürgerstiftung München, Die Umwelt-Akademie und das Dokfest.