Astronaut Ulf Merbold, Space Consult Gerhard Daum, Professoren der Akademie der Bildenden Künste und Künstler, die an der Ausstellung "Zero Gravity" beteiligt sind - sie sind Gäste des Space-Symposiums an diesem Mittwoch, 27. November, 19 Uhr, in der historischen Aula der Akademie der Bildenden Künste, Akademiestraße 2. Der Eintritt ist frei. Gratis-Karten sind nur nach Anmeldung per E-Mail an mail@eres-stiftung.de erhältlich.