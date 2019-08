6. August 2019, 22:09 Uhr Wissenstipp 30 Minuten - ein Werk

Die Arbeit "Waste" des britischen Künstlers Damien Hirst steht am Donnerstag, 8. August, 12.30 Uhr, im Mittelpunkt einer Führung im Museum Brandhorst

Der Fokus der Führung in der Reihe "30 Minuten - ein Werk" liegt am Donnerstag, 8. August, auf der Arbeit "Waste" des britischen Künstlers Damien Hirst aus dem Jahr 1994, die im Museum Brandhorst an der Theresienstraße 35 a, ausgestellt ist. Die Veranstaltung mit Veit Volwahsen beginnt um 12.30 Uhr. Anmeldungen sind 30 Minuten vor Beginn an der Information möglich.