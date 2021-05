Viele Kinder wachsen heute in Patchworkfamilien auf. Was sind die Besonderheiten im Erbfall bei der Patchworkfamilie? Wie ist die Gesetzeslage? Ist ein Testament wirklich notwendig und wenn ja, was kann ich regeln? In einem Online-Vortrag "Die Patchworkfamilie im Erbrecht" der VHS im Norden des Landkreises München an diesem Montag, 3. Mai, 19 Uhr, beantwortet Christiane Warnke, Rechtsanwältin mit Tätigkeitsschwerpunkt Familien- und Erbrecht, anhand von Praxisbeispielen diese und weitere Fragen. Eine Anmeldung ist erforderlich (Kursnummer: T1430K-H) unter www.vhs-nord.de. Die Gebühr beträgt sieben Euro, wer eine Vortragskarte hat, zahlt nichts.