Seit im Frühjahr 2019 erstmals ein Bild von einem Schwarzen Loch im Weltall veröffentlicht wurde, reißen die Fragen zu diesem Phänomen nicht ab. Worum handelt es sich bei diesen auch als "gefräßige Monster im All" bezeichneten astronomischen Objekten? Was weiß die Wissenschaft über sie? Und wie kann man Schwarze Löcher beobachten und warum sollte man das tun? Für Aufklärung sorgt an diesem Dienstag, 26. Januar, der Astrophysiker Werner Becker im Auftrag der VHS im Süd-Osten des Landkreises. Er widmet sich der Erforschung von Neutronensternen, Schwarzen Löchern und Supernova-Überresten sowie kosmologischen Fragestellungen nach dunkler Energie, dunkler Materie und Gravitationswellen. Die anderthalbstündige Online-Veranstaltung mit dem Titel "Astronomie - Schwarze Löcher - Gefräßige Monster im All" beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldungen sind unter www.vhs-suedost.de/programm/online-programm (Kursnummer 211-11210) zu tätigen.