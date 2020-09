Julian Button ist zweifellos ein Mensch für die Bühne, sei es als Zauberer, Schattenspieler oder Musicaldarsteller. Zu erleben ist seine Talentvielfalt an diesem Dienstag, 29. September, von 19.30 Uhr an im Bürgerhaus Garching am Bürgerplatz 9, wenn Button mit seinem Soloprogramm "Ausgetrickst" zu Gast ist. Mit frechem Witz und zauberhafter Fingerfertigkeit sorgt der mehrfach ausgezeichnete Akteur zwischen Sein und Schein, Fantasie und Wirklichkeit für allerlei kunstvolle Irritationen. Karten gibt es nur unter ☎ 320 89-138 oder per E-Mail an kartenvorverkauf@garching.de.