Die Freunde Grünwalds feiern mit Musik und gutem Essen

Schon im Mittelalter fand die Burg Grünwald Erwähnung. Die Grafen von Andechs hatten hier ihr Zuhause genauso wie die Wittelsbacher. Dass sich die Burganlage in einen lebendigen Ort verwandelt, dafür sorgt die Vereinigung der Freunde Grünwalds an diesem Wochenende mit dem mittlerweile 39. Grünwalder Burgfest. Start ist am Samstag, 20. Juli, 16 Uhr, mit Kulinarischem und einem vielseitigen Musikprogramm bis in den Abend hinein. Am Sonntag, 21. Juli, 11 Uhr, gibt es einen musikalischen Festgottesdienst in St. Peter und Paul und am Sonntagabend noch einmal ein breites Aufgebot an Bands.