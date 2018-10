22. Oktober 2018, 21:52 Uhr Veranstaltungstipp Vogelvielfalt im Park

Ausstellung über den Landschaftspark Hachinger Tal in Neubiberg

Er ist ein Biotop für Mensch und Tier: der Landschaftspark Hachinger Tal, der Ende der Neunzigerjahre auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts Neubiberg südlich von München entstand. Neben einer Zone für Freizeiteinrichtungen bietet der südliche und südöstliche Teil des Parks mehr als 170 verschiedenen Vogelarten ein Zuhause - mit Brut-, Nahrungs- und Rastmöglichkeiten. Diese Entwicklung wird nun in der Ausstellung "Vogelvielfalt im Landschaftspark" dokumentiert, die von diesem Dienstag, 23. Oktober, an bis Mittwoch, 31. Oktober, in der Gemeindebibliothek Neubiberg, Bahnhofsplatz 3, zu sehen ist. Die Öffnungszeiten sind Dienstag, Donnerstag, Freitag, von 11 bis 19 Uhr mittwochs von 14 bis 16 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.