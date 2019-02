27. Februar 2019, 21:54 Uhr Veranstaltungstipp Sinn im Unsinn

Zum Weiberfasching am Unsinnigen Donnerstag veranstaltet das Haus der Senioren in Ottobrunn eine "Ü 60-Tanzparty"

Karneval hat nicht nur eine Tradition, die bis ins Altertum reicht. Er hat als sogenannte fünfte Jahreszeit auch eine reale Funktion. Er vertreibt den Winter, stellt Hierarchien in Frage, sorgt bei Musik und Tanz dafür, alles mal nicht so ernst zu nehmen und es kurz vor der Fastenzeit noch einmal richtig krachen zu lassen. Insofern macht der Weiberfasching am Unsinnigen Donnerstag durchaus Sinn. Aus diesem Anlass gibt es an diesem Donnerstag, 28. Februar, 14 Uhr, eine vom Haus der Senioren in Ottobrunn veranstaltete "Ü 60-Tanzparty", im Wolf-Ferrari-Haus an der Rathausstraße 2. Gespielt werden Hits von den Fünfziger- bis in die Achtzigerjahre.