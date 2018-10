28. Oktober 2018, 21:47 Uhr Veranstaltungstipp Sicher zu Hause

Polizei kommt mit Beratungsbus nach Oberschleißheim

Anlässlich der Präventionskampagne "K-Einbruch - Sicher wohnen in München" des Münchner Polizeipräsidiums wird die Polizeiinspektion 48 Oberschleißheim am Freitag, 2. November, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, auf dem Wochenmarkt in Oberschleißheim mit einem Beratungsbus vertreten sein. Die Polizeibeamten informieren zum Thema Einbruchschutz und klären die Bürger über aktuelle Betrugsmaschen auf. Weitere Stationen sind: S-Bahnhof Deisenhofen am Dienstag, 30. Oktober, 10 bis 12 Uhr; S-Bahnhof Sauerlach, Mittwoch, 31. Oktober, 10 bis 12 Uhr; Wochenmarkt am S-Bahnhof Taufkirchen, Freitag, 2. November, 12 bis 14 Uhr; vor dem Bürgerhaus Unterföhring, Samstag, 3. November, 10 bis 12 Uhr; Kirchplatz Pullach, Donnerstag, 8. November, 13 bis 18 Uhr.