Namibia gehört wohl eher zu den ungewöhnlicheren Reisezielen. Geprägt von Wüstenlandschaften, Wasserläufen, seinen vielfältigen Tierarten und der Kultur indigener Urvölker gehört es zu den faszinierendsten Ländern Südwestafrikas. Eintauchen in diese fremde Welt kann man an diesem Sonntag, 1. März, im Unterschleißheimer Capitol Kino Lohhof, Alleestraße 24. Dort läuft von 15 Uhr an der Reisefilm "Namibia", in dem auch die Vergangenheit des Landes als deutsche Kolonie beleuchtet wird. Um 17.30 Uhr beginnt dann ein weiterer Reisefilm mit dem Titel "Ostafrika". Näheres dazu ist unter www.namibia-im-kino.de und www.ostafrika-im-kino.de zu erfahren. Karten gibt es unter www.capitol-lohhof.de.