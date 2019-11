Eine Geschichte aus dem leistungsorientierten Japan, es ist die Geschichte einer Familie, die zwar nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht aber doch reich an Nächstenliebe ist. Denn trotz ihrer prekären Lebenssituation nehmen diese gesellschaftlichen Außenseiter ein vernachlässigtes Mädchen bei sich auf. "Shoplifters - Familienbande" heißt der mit der Goldenen Palme in 'Cannes ausgezeichnete Film von Hirokazu Kore-eda, der an diesem Mittwoch, 27. November, in der VHS-Reihe "Cinema & Talk" im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15, in Ismaning gezeigt wird. Als Gesprächspartner ist Holger Wöhlbier vom Akademischen Rat am Japan-Zentrum München zu Gast.