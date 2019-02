18. Februar 2019, 21:42 Uhr Veranstaltungstipp Naturwunder Erde

Bildvortrag bei VHS-Veranstaltung in Taufkirchen

Der Erhalt der Lebensgrundlagen sowie nachhaltige Gesellschaftsmodelle sind für Markus Mauthe eine Herzensangelegenheit. Deshalb kooperiert der Fotograf seit Jahren mit der Umweltorganisation Greenpeace. Dafür begibt er sich auf Reisen in verschiedene Regionen der Erde, wo er auf Menschen trifft, die auf unterschiedliche Weise auf den rasanten Wandel unserer Zeit reagieren. An diesem Mittwoch, 20. Februar, berichtet Mauthe darüber bildreich im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen, Köglweg 5. Die von der VHS organisierte Veranstaltung mit dem Titel "An den Rändern der Welt" beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.