25. Juli 2019, 21:45 Uhr Veranstaltungstipp Gemeinsam beten am Berg

Gottesdienst auf der Gindelalm

Auf 1 250 Metern Höhe feiert die evangelisch-lutherischen Michaelskirchengemeinde am Samstag, 27. Juli, einen Berggottesdienst. Die Predigt hält Dekan Mathis Steinbauer. Der Bläserchor der Jubilategemeinde Waldperlach begleitet den Gottesdienst musikalisch. Alle Wanderlustigen und Gottesdienstbesucher sind von 11 Uhr an auf der Gindelalm oberhalb von Hausham willkommen. Mit dem Auto können sie bis zum Ende der Alpenstraße in Hausham fahren und auf dem Wanderparkplatz parken. Von dort geht es 500 Höhenmeter über einen Wanderweg zur Alm. Weitere Aufstiegsvarianten finden sich im Internet unter www.gindlalm.de. Bei zweifelhaftem Wetter gibt der Anrufbeantworter des Pfarramts am Samstag von 8 Uhr an Auskunft, ob der Gottesdienst stattfindet, Telefonnummer 089/ 66 03 91.