24. Juni 2019, 21:29 Uhr Veranstaltungstipp Bienenfreundlicher Garten

Vortrag bei der VHS Taufkirchen

Laut Bund Naturschutz werden mehr als 500 Tonnen Pestizide in Deutschland pro Jahr in privaten Gärten verteilt. Der Einsatz von giftiger Chemie gilt mittlerweile als Hauptursache für das Insektensterben. Deshalb ist es wichtig, selbst in Kleinstgärten darauf zu verzichten. Welche Pflanzen Bienen bevorzugen und wie ein bienenfreundlichen Garten auch für Hummeln und Schmetterlinge mit Pflanzen gestalten kann, zeigt die Gartenplanerin und Buchautorin Ulrike Windsberger in ihrem Vortrag am Mittwoch, 26. Juni, 19 Uhr, bei der VHS Taufkirchen, Ahornring 121, Raum 3.1. Der Eintritt kostet acht Euro. Anmeldung erforderlich unter ☎ 089/614 51 40 oder www.vhs-taufkirchen.de.