28. Mai 2019, 22:29 Uhr Veranstaltungstipp Bayrisch narrisch

Kabarett in Putzbrunn

Ein Geheimtipp ist der Vogelmayer schon lange nicht mehr. Mit seinen bissigen und teils radikalen Texten gelingt dem Poesiepiraten der gekonnte Spagat zwischen scharfzüngigem Kabarett und derber Komik, seine Lieder regen zum Nachdenken an und sorgen auch immer für vergnügliche Heiterkeit beim Publikum. Zum Vatertag am Donnerstag, 30. Mai, kommt der bayerische Musik-Kabarettist mit seiner neuen Jubiläumstour "15 Jahre Vogelmayer" in das Vereinsheim (Sportgaststätte Fairplay) des Putzbrunner SV, Glonner Straße 52. Beginn ist um 11 Uhr, Einlass von 10.30 Uhr an. Der Eintritt ist frei. Reservierungen unter ☎ 089/35 89 51 12.