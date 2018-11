5. November 2018, 22:12 Uhr Veranstaltungstipp Abenteuer in Alaska

Reisedokumentation beim Filmclub Ottobrunn

Nach einjähriger Vorbereitung sind die Filmautoren Claudia und Claus Becker zu einer Reise durch Alaska aufgebrochen. Acht Wochen lang haben sie das Land mit der Filmkamera durchstreift. Herausgekommen ist ein unterhaltsamer und spannend erzählter Film mit starken Bildern - die man in dieser Form in Reisedokumentarfilmen selten zu sehen bekommt. Unter dem Titel "Alaska - Gletscher, Bären und Wildnis" lädt der Ottobrunner Filmclub zu einem Filmabend an diesem Dienstag, 19 Uhr, im Wolf-Ferrari-Haus, Ratssaal im 1. Stock, Rathausplatz 2, ein.