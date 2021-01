Der 27-jährige Yannick Rouault engagiert sich seit drei Jahren in der ÖDP - bei der Bundestagswahl am 26. September tritt der Ottobrunner nun als Direktkandidat der Ökopartei im Wahlkreis München-Land an.

Als zweite Partei im Landkreis hat die ÖDP am Samstag ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September nominiert. Für die Ökopartei geht der 27-jährige Ottobrunner Yannick Rouault im Wahlkreis München-Land ins Rennen. Rouault ist im ÖDP-Ortsverband Ottobrunn/Neubiberg aktiv und arbeitet als freiberuflicher Kameramann im Bereich Wissenschaftsjournalismus. In der ÖDP ist er seit drei Jahren aktiv. Er habe sich für die ÖDP entschieden, weil sie kompromisslos für den Umweltschutz eintrete, so der Direktkandidat; dies habe sich etwa beim Volksbegehren Artenvielfalt gezeigt. Auch die kritische Einstellung in der Partei gegenüber eines von vielen Seiten propagierten endlosen Wachstums zeuge von einer realistischen, weitsichtigen Politik. Bisher hatte nur die FDP ihren Direktkandidaten bestimmt: Für die Liberalen tritt der Vorsitzende der FDP-Oberbayern Axel Schmidt aus Haar an.