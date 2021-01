Die Schulen sind zu, wer kümmert sich um die Kinder? Wer macht die Hausaufgaben mit ihnen, wer hilft beim Online-Unterricht und wer beruhigt gleichzeitig das Kindergartenkind? Eltern und Familien kennen die Antwort darauf vermutlich schon, dennoch können sie sich noch einen Vortrag der frauenpolitischen Sprecherin des Landesverbandes der Grünen in Bayern, Helga Stieglmeier, anhören - zum Thema "Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Gleichberechtigung?". Das Ganze findet natürlich online statt in einem To-Go-Meeting am Montag, 11. Januar, 19.30 Uhr. Wer zuhören möchte, schreibt per E-Mail an kathrin.ungar@gruene-ush.de und bekommt den Link zugeschickt. Bei der Diskussion dabei ist auch Rebecca Riedelbauch, Stadträtin und Gleichstellungsbeauftragte von Unterschleißheim.