Das "Aktionsbündnis Lohhof-Süd gegen Gestank und Krach" wird in seinem Kampf gegen die Zustände auf der Abfall- und Sperrmüllanlage in Hochbrück weiter vom Unterschleißheimer Rathaus unterstützt. Einstimmig bewilligte der Hauptausschuss des Stadtrats die Übernahme der Anwalts- und Gutachterkosten für weitere Prozessschritte in Höhe von geschätzt 25 000 Euro. Die Bürgerinitiative wehrt sich gegen die Lärm- und Geruchsbelästigung aus der Recyclinganlage auf Garchinger Flur. Das Landratsamt war im Zuge der Auseinandersetzung schon eingeschritten und hatte den Betrieb auf eine neue Genehmigungsgrundlage gestellt. Das Aktionsbündnis klagt aber weiterhin über unverminderte Beeinträchtigungen. Das Rathaus hatte schon 2017 insgesamt 35 000 Euro in mehreren Tranchen zugeschossen.